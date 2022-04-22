На заводе близ Алматы нашли гору останков животных

По словам члена Экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода, на открытом воздухе, без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть.

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможно образование биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов, – отметил Ержан Игибаев изданию talgarnewskz.

В Министерстве экологии заявили, что по факту нарушения экологических норм в отношении завода прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки.

Департаментом экологии по Алматинской области будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством и в пределах своей компетенции. Вопрос находиться на контроле. О статусе проверки будет сообщено дополнительно, – уточнили в пресс-службе.