Средства на благоустройство в Усть-Каменогорске распределяют через голосование жителей

В ходе голосования устькаменогорцы определили приоритеты для работ по обустройству тротуаров, линий освещения, установке детских площадок, благоустройству дворовых территорий и озеленению районов города.

Очень важно, что теперь жители напрямую участвуют в распределении бюджета, – говорит аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Механизм бюджета народного участия позволяет с высокой точностью определить приоритетные участки работ. Активное привлечение жителей к бюджетному процессу и развитию инфраструктуры – самое верное решение.

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Стоит отметить, что, по данным Информационного центра Усть-Каменогорска, этим участие населения в проектах не ограничивается. Встречаясь с авторами заявок, Жаксылык Омар призвал их лично контролировать ход работ и при необходимости сообщать о недоработках подрядчиков напрямую ему. Такой подход несомненно встретил положительный отклик со стороны населения.

Такой механизм – то, что нужно городу, – говорит житель Усть-Каменогорска Леонид Эйсак. – С одной стороны, это дает гражданам возможность почувствовать причастность к развитию родного города. А с другой – заставляет всерьез задуматься о нашей общей ответственности за него.

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Всего на проекты народного участия в 2022 году городской бюджет выделил около миллиарда тенге. На подходе еще один пакет проектов – заявки на реализацию в 2023 году уже собраны. В этот раз поток заявок оказался еще более активным. Их число – более трехсот. Сейчас они обрабатываются экспертным советом программы, и уже скоро начнется голосование среди жителей города.