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Законодательство РК
17:09 22.04.2022

Средства на благоустройство в Усть-Каменогорске распределяют через голосование жителей

голосование, заявки Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска
Инициатива получила свое начало в 2021 году. Тогда путем сбора заявок и интернет-голосования жителей власти выбрали 100 проектов по развитию городской инфраструктуры. Реализация первых из них стартовала уже на этой неделе.

В ходе голосования устькаменогорцы определили приоритеты для работ по обустройству тротуаров, линий освещения, установке детских площадок, благоустройству дворовых территорий и озеленению районов города.

Очень важно, что теперь жители напрямую участвуют в распределении бюджета, – говорит аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Механизм бюджета народного участия позволяет с высокой точностью определить приоритетные участки работ. Активное привлечение жителей к бюджетному процессу и развитию инфраструктуры – самое верное решение.

голосование, заявки

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Стоит отметить, что, по данным Информационного центра Усть-Каменогорска, этим участие населения в проектах не ограничивается. Встречаясь с авторами заявок, Жаксылык Омар призвал их лично контролировать ход работ и при необходимости сообщать о недоработках подрядчиков напрямую ему. Такой подход несомненно встретил положительный отклик со стороны населения.

Такой механизм – то, что нужно городу, – говорит житель Усть-Каменогорска Леонид Эйсак. – С одной стороны, это дает гражданам возможность почувствовать причастность к развитию родного города. А с другой – заставляет всерьез задуматься о нашей общей ответственности за него.

голосование, заявки

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Всего на проекты народного участия в 2022 году городской бюджет выделил около миллиарда тенге. На подходе еще один пакет проектов – заявки на реализацию в 2023 году уже собраны. В этот раз поток заявок оказался еще более активным. Их число – более трехсот. Сейчас они обрабатываются экспертным советом программы, и уже скоро начнется голосование среди жителей города.

Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
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