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Законодательство РК
17:21 22.04.2022

Наркотики в угольном сарае обнаружили полицейские Нур-Султана

ДП Нур-Султана Фото: pexels
Полицейские столицы в ходе спецоперации ликвидировали канал сбыта крупной партии марихуаны, передает Zakon.kz.
В поселке Мичурино в частном доме при обыске хозяйственных построек для хранения угля были обнаружены четыре мешка с наркотическим средством «марихуана» весом более 42 килограмм. Свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств 53-летний владелец дома отрицал. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у мужчины гашиш. Обыскав дом с применением служебно-розыскных собак, в уборной обнаружили 35 свертков с гашишем весом 234 грамма.

В результате общий вес изъятых наркотиков составил 42,5 килограмма. Количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет 8500 разовых доз для наркопотребления, их стоимость на «черном рынке» составила бы 25 миллионов тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются другие подозреваемые, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков.

Ирина Лукичева
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