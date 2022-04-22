Наркотики в угольном сарае обнаружили полицейские Нур-Султана

В поселке Мичурино в частном доме при обыске хозяйственных построек для хранения угля были обнаружены четыре мешка с наркотическим средством «марихуана» весом более 42 килограмм. Свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств 53-летний владелец дома отрицал. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у мужчины гашиш. Обыскав дом с применением служебно-розыскных собак, в уборной обнаружили 35 свертков с гашишем весом 234 грамма.

В результате общий вес изъятых наркотиков составил 42,5 килограмма. Количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет 8500 разовых доз для наркопотребления, их стоимость на «черном рынке» составила бы 25 миллионов тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются другие подозреваемые, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков.