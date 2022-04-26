Freedom Finance Bank лидирует по принятым заявкам по ипотеке «7-20-25» с начала года

По одобренным займам Freedom Finance Bank также в топе. На середину апреля одобренная сумма по заявкам составила 71,2 млрд тенге, это практически половина от всех одобренных кредитов по «7-20-25» с начала текущего года.

По данным Казахстанского фонда устойчивости, за последние полгода в рамках программы «7-20-25» выдавалось 4-4,5 млрд тенге еженедельно. После запуска цифровой ипотеки по «7-20-25» этот показатель увеличился в среднем до 6,8 млрд тенге.

Внушительные цифры объясняются запуском Freedom Finance Bank цифровой ипотеки по «7-20-25».

Для нас, как оператора программы «7-20-25», очень важно, чтобы процесс оформления ипотечного кредита был географически доступным, удобным и безопасным для граждан. И через статистику принятых заявок мы видим, что цифровые технологии Freedom Finance Bank отвечают всем запросам потенциальных заемщиков. Клиент ценит свое время, предпочитает максимальное удобство и быстрое оформление кредита. Поэтому мы можем говорить о том, что на рынке всегда будет наиболее востребован именно тот финансовый институт, который предлагает подобные опции своим заемщикам. Зампредседателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» Рустем Кыдыков

Основные преимущества цифровизации госпрограммы ‒ оформление льготной ипотеки онлайн и без сбора документов, всего за 24 часа с момента подачи заявки до выдачи займа.

Мы смогли активно стартануть в освоении госпрограммы «7-20-25» и достигнуть хороших результатов в короткие сроки, благодаря цифровым процессам и сервисам. Руководство КФУ поддержало цифровизацию, понимая, что так можно масштабировать программу и сделать ее доступнее для казахстанцев. В том числе и по посткредитному обслуживанию с помощью оптимизации процессов системными подходами. Цифровая платформа ипотеки будет активно развиваться в регионах, независимо от наличия или отсутствия филиальной сети. Онлайн-формат позволяет людям покупать квартиры 24/7 без привязки к местонахождению клиента. Советник председателя совета директоров Freedom Finance Bank Айдос Жумагулов

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 9 февраля 2021 года.

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