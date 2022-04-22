«Сказала, что у нее бомба»: в Нур-Султане задержали рейс в Актобе
Пассажирка рейса Нур-Султан – Актобе сказала, что у нее бомба, и снимала это на видео. Ее увели, остальных пассажиров отправили на повторный досмотр. Через некоторое время всех обратно посадили в самолет. В 14:00 по времени Нур-Султана мы прилетели в Актобе, – сообщили очевидцы.
Согласно онлайн-табло столичного аэропорта, вылет рейса из Нур-Султана в Актобе был запланирован на 09:10, но самолет вылетел в 12:00.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции на транспорте.
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана. Проводится проверка.Пресс-служба ДП на транспорте
Напомним, 31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.
В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.
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Отметим, что карагандинские полицейские уже установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину, который дал признательные показания.
19 апреля стало известно, что задержан предполагаемый телефонный «террорист» – им оказался житель Житикары (Костанайская область) 1986 г.р., работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города.