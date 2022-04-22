Роман Скляр обсудил с немецкими компаниями экономическое и инвестиционное сотрудничество

В мероприятии приняли участие компании Linde Gas, SIEMENS, Bayer, WILO Central Asia, Lufthansa Group и другие.

На встрече были обсуждены вопросы таких секторов экономики, как машиностроение, металлургия, энергетика, ГМК и др.

Фото: primeminister.kz

Немецкие партнеры отметили, что в условиях нестабильности мировых рынков Казахстан становится все более привлекательной страной для развития бизнеса и привлечения новых инвестиций.

Так, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян отметил благоприятный уровень бизнес-климата в Казахстане, а также подчеркнул, что немецкий бизнес выражает поддержку институциональным реформам, проводимым президентом Казахстана.

Генеральный директор ТОО «Siemens» Диас Асанов отметил, что компания уже реализовывает пилотные проекты по вопросам цифровой трансформации промышленности РК.

В дальнейшем компания Siemens также заинтересована в участии в подобных проектах в качестве инфраструктурного и технологического партнера для внедрения инновационных решений в транспортной отрасли.

Фото: primeminister.kz

В свою очередь генеральный директор ТОО «Bayer KAZ» Лаума Валтере отметила внимание правительства и постоянную готовность к открытому диалогу, что, безусловно, способствует дальнейшему улучшению делового климата.

Валтере предложила рассмотреть изменение механизма сертификации для новых инновационных препаратов. Вопросы демонополизации проектов горно-металлургического комплекса затронул генеральный директор ТОО «thyssenkrupp Industrial Solutions» Роман Карл.

Компания заявила готовность представить широкий спектр продукции и услуг в горнодобывающей, цементной и химической промышленности.

Переговоры продемонстрировали заинтересованность и готовность сторон к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.