Музыканты раскрыли секрет успеха в обучении джазовой импровизации

Жереми Тернуа (фортепиано и композиция), Николя Майо (контрабас) и Шарль Дюитшевер (ударные) считают, что познать всю суть джаза на уроках онлайн невозможно.

Точно так же, как в случае с изучением иностранного языка, в изучении джаза самое главное – интерактив между преподавателем и учеником. Да, можно посмотреть что-то в интернете и попытаться повторить, но все-таки нужно живое общение с учителем, отклик какой-то. Джаз – это командная работа, поэтому вы можете в обучении офлайн сформировать группу. Когда вы одни и дома учитесь, элементарно не встретите партнеров по интересам. Николя Майо

Джаз – это настоящая философия, и чтобы играть джазовую музыку, нужно ее сначала полюбить, уверены музыканты.

Это не вопрос образования, а вопрос, насколько человеку самому нравится джаз, откликается ли джаз в вашем сердце. Это личный вопрос, джаз – это об истории, о культуре, нежели о направлении в музыке. Жереми Тернуа

Нередко музыканты, обучающиеся на классических исполнителей, не могут играть джазовые импровизации. Жереми Тернуа напоминает, что, если вы до этого изучали классическую музыку, но в один момент решили, что хотите играть джаз, вам нужно переучиваться заново.

Джаз можно сравнить с новым языком. Музыканту, пришедшему из классической музыки, нужно все начинать с нуля. Путь изучения джаза такой же долгий, как изучение классической музыки. Жереми Тернуа

Он уверен, что непросто будет перейти в джаз даже тем, кто для души играет рок. Хотя бывшим рокерам легче адаптироваться под стандарты джаза.

С одной стороны, в роке присутствуют элементы, похожие на джаз, рок – это устная традиция, импровизация. Но при этом стоит понимать, что в джазе имеют важную роль не только упражнения, которые выполняются на музыкальных инструментах, не только то, как вы осваиваете инструмент, но и три фактора, которые играют решающую роль: умение слушать и слышать друг друга, работа в группе и работа со своим инструментом. Это командная работа, зависит от того, как музыканты чувствуют друг друга в ансамбле, и если ты играешь на барабанах, но у тебя в ансамбле контрабасист и пианист, то ты должен знать, как работают контрабас и фортепиано. То же самое и они должны знать обо всех инструментах, представленных в ансамбле. Джаз – это совместная игра, чувство ансамбля, совместное творчество. Если не будет чего-то одного, то, возможно, дальше дело не пойдет. Шарль Дюитшевер

По словам Шарля, барабанщик в любом ансамбле – его сердце. Особенно это касается джаза. Если барабанщик устал, то это значит, что качество всей исполняемой музыки будет плохим, она будет не в том динамизме, какой нужен. Барабанщик задает движение всей композиции. Даже если другие немного уставшие, главное, чтобы барабанщик всегда оставался в форме.

Фото: Zakon.kz

Жереми и Николя имеют специальное музыкальное образование, Шарль не имеет музыкального диплома. Коллектив, существующий с 2004 года, сыгрался достаточно быстро, завоевал награды на различных конкурсах. Но прежде музыканты не упускали возможности обучиться навыкам игры в джазовом ансамбле на специальном курсе и у продавцов музыкального магазина.

Главный совет для желающих играть джаз от музыкантов – пробовать, перенимать опыт у других исполнителей-джазменов и любить джазовую музыку, желательно, с детства.