Куда пойти в выходные 23-24 апреля
Нур-Султан
Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair»
23 апреля, 10:00-18:00. Вход: свободный. Международный выставочный центр EXPO.
Крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.
Симфонический оркестр ГАФ им. Е. Рахмадиева приглашает на концерт «Le Printemps Romantique»
Фото: instagramastana_filarmonia
В программе концерта симфонический кюй «Кудаша Думан» Еркегали Рахмадиева, сюита из музыки к драме Альфонса Доде «Арлезианка» Жоржа Бизе, «Прелюдия, фуга и вариация си минор» Сезара Франка и «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Камиля Сен-Санса. Художественный руководитель Симфонического оркестра – Берик Батырхан, главный дирижер – Ернар Нуртазин.
Благотворительный Stand Up Концерт
Фото: sxodim
Арт-вечеринка «Картины акриловыми красками на холсте»
Фото: instagramsalseri.studio
В студии будут предоставлены все необходимые инструменты и материалы для желающих порисовать самим.
Алматы
Выставка «Посмотри на меня».
До 30 апреля. Вход: Свободный.
В проекте участвовали артисты лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально».
В труппе состоят люди с особенностями ментального развития, такими как синдром Дауна и расстройство аутистического спектра, а также нейротипичные люди, работающие в разных видах искусства.
Вечеринка «Открытого микрофона».
23 апреля в 18:00. Пространство Atelier Cauchemar.
Герои выставки и гости делятся в свободной форме своими талантами и мыслями.
Тотальный театр
Спектакль «Я есть».
Фото: instagramtotal_theater
Спектакль создан по мотивам книги «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна».
Это история о парне из восточного Лондона по имени Финн, который повстречал на улице маленькую девочку, и это стало величайшим приключением, которое вырвало его из тисков повседневной жизни и он погрузился в него с головой.
Ярмарка ремесел
Фото: instagramalmatinskya.palata.remesel
На ярмарке будут представлены керамика, казахстанские сувениры, серебряные и бисерные украшения, сумки и игрушки ручной работы, украшения с казахстанскими агатами и сувениры из натурального камня, войлочная одежда, шляпы, броши, палантины и шелковые шарфы, уютные тапочки, теплые вязаные вещи для больших и маленьких, игрушки ручной работы. Кожаные картины и портмоне, музыкальные инструменты и аксессуары для креативных и смелых, а также многое другое.
Показ фильма «Форрест Гамп»
Фото: kinopoisk.ru
Показ фильма «Форрест Гамп» пройдет в киноклубе Олега Борецкого.
Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни.
Саундтрек концерт «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» от Ne prosto orchestra
23 и 24 апреля, 19:00. Вход: 4000-15 500 тенге. Дворец Республики.
Зрители услышат колоссальный живой звук в исполнении большого симфонического оркестра.
Для вас выступят более 100 музыкантов. А слушать музыку из фильмов будете под самые значительные моменты из фильмов в хронологическом порядке.
Шымкент
Русский драматический театр
Фото: instagramshymkent_dramteatr
23 апреля, 19:00. Спектакль «За двумя зайцами».
24 апреля, 11:00. Детская сказка «Клубничное королевство».
24 апреля, 19:00. Спектакль «Будьте здоровы».
Квизиум Гарри Поттер #2
Фото: sxodim
24 апреля, 16:00. Вход: 2500 тенге.
2,5 часа драйва и азарта, 8 туров и 50+ вопросов.
Квартирник. Песни под гитару
Фото: pexels
23 апреля, 21:00. Вход: 500 тенге. ул. Туркестанская, 6а (здание «Эластик», 4 этаж).
В этот субботний вечер состоится атмосферный «Квартирник. Песни под гитару».