Куда пойти в выходные 23-24 апреля

Нур-Султан

Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair»

23 апреля, 10:00-18:00. Вход: свободный. Международный выставочный центр EXPO.

Крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

Симфонический оркестр ГАФ им. Е. Рахмадиева приглашает на концерт «Le Printemps Romantique»

Фото: instagramastana_filarmonia

Художественный руководитель Симфонического оркестра – Берик Батырхан, главный дирижер – Ернар Нуртазин и солист вечера – пианист Давид Бисмут (Франция).

В программе концерта симфонический кюй «Кудаша Думан» Еркегали Рахмадиева, сюита из музыки к драме Альфонса Доде «Арлезианка» Жоржа Бизе, «Прелюдия, фуга и вариация си минор» Сезара Франка и «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Камиля Сен-Санса. Художественный руководитель Симфонического оркестра – Берик Батырхан, главный дирижер – Ернар Нуртазин.

Благотворительный Stand Up Концерт

Фото: sxodim

24 апреля, 20:00 Вход: 2000 тенге.

Арт-вечеринка «Картины акриловыми красками на холсте»

Фото: instagramsalseri.studio

23 апреля, 15:00. 24 апреля, 14:00. Вход: от 6600 тенге.

В студии будут предоставлены все необходимые инструменты и материалы для желающих порисовать самим.

Алматы

Выставка «Посмотри на меня».

До 30 апреля. Вход: Свободный.

В проекте участвовали артисты лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально».

В труппе состоят люди с особенностями ментального развития, такими как синдром Дауна и расстройство аутистического спектра, а также нейротипичные люди, работающие в разных видах искусства.

Вечеринка «Открытого микрофона».

23 апреля в 18:00. Пространство Atelier Cauchemar.

Герои выставки и гости делятся в свободной форме своими талантами и мыслями.

Тотальный театр

Спектакль «Я есть».

Фото: instagramtotal_theater

23 и 24 апреля, 19:30. Вход: 3000 - 6000 тенге.

Спектакль создан по мотивам книги «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна».

Это история о парне из восточного Лондона по имени Финн, который повстречал на улице маленькую девочку, и это стало величайшим приключением, которое вырвало его из тисков повседневной жизни и он погрузился в него с головой.

Ярмарка ремесел

Фото: instagramalmatinskya.palata.remesel

23 и 24 апреля, 10:00-18:00. Вход: свободный. пр. Жибек Жолы, между улицами Желтоксан и Наурызбай батыра (ориентир –Аэровокзал).

На ярмарке будут представлены керамика, казахстанские сувениры, серебряные и бисерные украшения, сумки и игрушки ручной работы, украшения с казахстанскими агатами и сувениры из натурального камня, войлочная одежда, шляпы, броши, палантины и шелковые шарфы, уютные тапочки, теплые вязаные вещи для больших и маленьких, игрушки ручной работы. Кожаные картины и портмоне, музыкальные инструменты и аксессуары для креативных и смелых, а также многое другое.

Показ фильма «Форрест Гамп»

Фото: kinopoisk.ru

23 апреля в 19:00. Вход: 1500 тенге. Кинотеатр «Цезарь».

Показ фильма «Форрест Гамп» пройдет в киноклубе Олега Борецкого.

Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни.

Саундтрек концерт «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» от Ne prosto orchestra

23 и 24 апреля, 19:00. Вход: 4000-15 500 тенге. Дворец Республики.

Зрители услышат колоссальный живой звук в исполнении большого симфонического оркестра.

Для вас выступят более 100 музыкантов. А слушать музыку из фильмов будете под самые значительные моменты из фильмов в хронологическом порядке.

Шымкент

Русский драматический театр

Фото: instagramshymkent_dramteatr

Вход : от 1500 тенге.

23 апреля, 19:00. Спектакль «За двумя зайцами».

24 апреля, 11:00. Детская сказка «Клубничное королевство».

24 апреля, 19:00. Спектакль «Будьте здоровы».

Квизиум Гарри Поттер #2

Фото: sxodim

Тематическая игра о мальчике, который выжил. Поттероманы, ваш выход!

24 апреля, 16:00. Вход: 2500 тенге.

2,5 часа драйва и азарта, 8 туров и 50+ вопросов.

Квартирник. Песни под гитару