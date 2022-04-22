Прямое авиасообщение Милан – Алматы открывается с 12 июня

Отмечается, что полеты будут совершаться с частотой два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам – на воздушных судах Boeing737 и 787.

Сторонами также была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, – сообщает пресс-служба КГА.