18:38 22.04.2022
Прямое авиасообщение Милан – Алматы открывается с 12 июня
Фото: Zakon.kz
В рамках действующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, передает Zakon.kz.
Отмечается, что полеты будут совершаться с частотой два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам – на воздушных судах Boeing737 и 787.
Сторонами также была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, – сообщает пресс-служба КГА.
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