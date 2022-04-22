Иностранцы заплатили около 100 тысяч тенге в Петропавловске за курение в поезде

В ходе проверки установлено, что мужчины являются гражданами России и Узбекистана – 1962 и 1992 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 441 КоАП РК («Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством РК он установлен») и наложены административные взыскания в виде штрафа 15 МРП в сумме 45 945 тенге каждому. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Отмечается, что с начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими страны к административной ответственности привлечены 14 447 правонарушителей, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 303.