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Законодательство РК
19:49 22.04.2022

Иностранцы заплатили около 100 тысяч тенге в Петропавловске за курение в поезде

Железная дорога Фото: Zakon.kz
Двое иностранных граждан из России и Узбекистана оштрафованы за курение в поезде на общую сумму 91 890 тенге. Пассажиры ехали в поезде сообщением Петропавловск-Кызылорда, передает Zakon.kz.
В ходе проверки установлено, что мужчины являются гражданами России и Узбекистана – 1962 и 1992 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 441 КоАП РК («Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством РК он установлен») и наложены административные взыскания в виде штрафа 15 МРП в сумме 45 945 тенге каждому.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Отмечается, что с начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими страны к административной ответственности привлечены 14 447 правонарушителей, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 303.

Альберт Ахметов
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