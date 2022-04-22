Создатель спецэффектов для «Звездных войн» ушел из жизни

Дэвид М. Джонс, наиболее известный своим вкладом в создание визуальных эффектов в «Звездных войнах», умер от осложнений, связанных с раком, в своем доме в Виннетке, Калифорния, 8 апреля. Ему было 74 года.

Смерть Джонса подтвердили Variety его бывшая жена и давняя подруга Дженис Герсон-Джонс.

За спиной Джонса 30-летняя карьера художника по визуальным эффектам. По окончании учебы он начал работать в киноиндустрии модельером, затем продвинулся до руководителя модельного магазина и закончил свою карьеру в качестве супервайзера по визуальным эффектам. Дэвид работал в ILM, Universal Hartland и Boss Film Studios на протяжении большей части своей карьеры.