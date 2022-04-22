Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:36 22.04.2022

Создатель спецэффектов для «Звездных войн» ушел из жизни

Кино Фото: Кадр из фильма
Автор спецэффектов для голливудских блокбастеров «Звездные войны» и «Чужой-3» Дэвид М. Джонс умер на 75-м году жизни, передает Zakon.kz.

Дэвид М. Джонс, наиболее известный своим вкладом в создание визуальных эффектов в «Звездных войнах», умер от осложнений, связанных с раком, в своем доме в Виннетке, Калифорния, 8 апреля. Ему было 74 года.

Смерть Джонса подтвердили Variety его бывшая жена и давняя подруга Дженис Герсон-Джонс.

За спиной Джонса 30-летняя карьера художника по визуальным эффектам. По окончании учебы он начал работать в киноиндустрии модельером, затем продвинулся до руководителя модельного магазина и закончил свою карьеру в качестве супервайзера по визуальным эффектам. Дэвид работал в ILM, Universal Hartland и Boss Film Studios на протяжении большей части своей карьеры.

Альберт Ахметов
США
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Токаев о ремонте дорог в ЗКО: Виновные в срыве сроков должны быть наказаны
21.04.2022
Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов – СМИ
21.04.2022
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Сроки окончания конфликта спрогнозировали в Минобороны Украины
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все