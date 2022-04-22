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Законодательство РК
19:34 22.04.2022

Задержан один из начальников районных подразделений ДП Туркестанской области

клетка Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Управления собственной безопасности ДП города Шымкента по подозрению в самоуправстве задержан один из начальников районных подразделений Департамента полиции Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Шымкента, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городской полиции.

Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство».

Елена Беляева
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