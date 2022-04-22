19:34 22.04.2022
Задержан один из начальников районных подразделений ДП Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Управления собственной безопасности ДП города Шымкента по подозрению в самоуправстве задержан один из начальников районных подразделений Департамента полиции Туркестанской области, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Шымкента, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городской полиции.
Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство».