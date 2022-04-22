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Законодательство РК
19:41 22.04.2022

В прокуратуре Алматы обсудили возврат похищенных активов

совещание Фото: пресс-служба прокуратуры города Алматы
В главном надзорном органе города Алматы под председательством заместителя Генерального прокурора Улана Байжанова состоялось межведомственное оперативное совещание, на котором рассмотрены вопросы возврата похищенных активов, передает Zakon.kz.

В работе приняли участие члены территориального Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Открывая мероприятие, Байжанов подчеркнул важность принимаемых усилий по возврату похищенных активов из-за рубежа. На сегодня это одна из актуальных и приоритетных задач, обозначенных главой государства.

Для ее качественной реализации правоохранительные органы наделены достаточными полномочиями и рычагами. Создана межведомственная рабочая группа из сотрудников правоохранительных и специальных органов города Алматы.

Прокуроры инициировали ряд совместных с госорганами проверок по законности расходования бюджетных средств и выявлению схем отмывания незаконных доходов.

В ходе совещания заслушаны доклады руководителей прокуратуры города, департаментов Комитета национальной безопасности и по противодействию коррупции, а также службы экономических расследований.

Участниками обсуждены дополнительные мероприятия, которые необходимо принять для своевременного выявления и пресечения данного вида преступлений.

По итогам встречи выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, а также поиска и возврата похищенных активов.

Елена Беляева
Алматы
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