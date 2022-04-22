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Законодательство РК
19:54 22.04.2022

В Казахстане увеличат субсидии для яичных птицефабрик

Продажи Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о том, что норматив субсидий для фермерских хозяйств и птицефабрик, поставляющих куриные яйца, будет увеличен в два раза, передает Zakon.kz.

Министр сообщил, что ведомство уже вносит изменения и дополнения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в части включения субсидирования пищевого яйца.

Проектом Правил предусматривается двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит три тенге за штуку, вне зависимости от мощности птицефабрики. Таким образом министерство намерено охватить мерой поддержки все яичные птицефабрики страны, на субсидирование которых выделяется 6,5 млрд тенге.

В республике насчитывается 63 птицефабрик, из них 29 – мясных и 34 – яичных. По итогам 2021 года отечественными птицефабриками было произведено 266,8 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что составляет 98% от общего объема производства. Яйца куриного было произведено 3,5 млрд штук, или 74% от общего производства. Обеспеченность мясом птицы составляет 66%, доля импорта снизилась до с 45% до 39,5%. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98%.

Альберт Ахметов
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