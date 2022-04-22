Димаш Кудайберген не призывал казахстанцев вступать в оппозиционную партию – Stopfake

Источником этой новости является сатирический Instagram-аккаунт. На этой странице не публикуются реальные новости и достоверные сообщения, о чем сказано в шапке профиля. В аккаунте размещаются исключительно выдуманные «новости», – говорится на сайте stopfake.kz.

Отмечается, что доверять данному сообщению о призывах певца вступать в какую-либо партию не стоит.