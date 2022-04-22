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21:17 22.04.2022

Димаш Кудайберген не призывал казахстанцев вступать в оппозиционную партию – Stopfake

певец Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
В социальных сетях распространяется фейковое сообщение о том, что певец Димаш Кудайберген призывал казахстанцев вступать в оппозиционную партию «Алга, Казахстан», передает Zakon.kz.
Источником этой новости является сатирический Instagram-аккаунт. На этой странице не публикуются реальные новости и достоверные сообщения, о чем сказано в шапке профиля. В аккаунте размещаются исключительно выдуманные «новости», – говорится на сайте stopfake.kz.

Отмечается, что доверять данному сообщению о призывах певца вступать в какую-либо партию не стоит.

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