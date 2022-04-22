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Законодательство РК
21:24 22.04.2022

Водитель потерял сознание за рулем автобуса в Шымкенте

автобус Фото: скриншот
В социальных сетях распространилась видеозапись выехавшего на тротуар пассажирского автобуса. Случай произошел на пересечении улиц Т. Рыскулова и Б. Момышулы, передает Zakon.kz.
В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водителю стало плохо из-за укуса осы, в результате чего, не справившись с управлением, он повернул на обочину дороги и выехал на тротуар. Пресс-служба ДП Шымкента

Отмечается, что мужчине оказали медицинскую помощь.

Никто не пострадал.

Елена Беляева
Шымкент
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