21:24 22.04.2022
Водитель потерял сознание за рулем автобуса в Шымкенте
Фото: скриншот
В социальных сетях распространилась видеозапись выехавшего на тротуар пассажирского автобуса. Случай произошел на пересечении улиц Т. Рыскулова и Б. Момышулы, передает Zakon.kz.
В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водителю стало плохо из-за укуса осы, в результате чего, не справившись с управлением, он повернул на обочину дороги и выехал на тротуар. Пресс-служба ДП Шымкента
Отмечается, что мужчине оказали медицинскую помощь.
Никто не пострадал.