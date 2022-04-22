Алматинским туристам не рекомендуют ходить в горы до 27 апреля

В связи с вышеизложенным рекомендуем воздержаться от походов в горы. Всего по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков. В 2022 году проведено 26 профилактических спусков общим объемом более 83 тыс. куб. м. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что зарегистрировано более 130 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом свыше 400 тыс. куб. м.