Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:29 22.04.2022

Алматинским туристам не рекомендуют ходить в горы до 27 апреля

туризм Фото: Zakon.kz
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2900) в период 23-27 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz.
В связи с вышеизложенным рекомендуем воздержаться от походов в горы. Всего по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков. В 2022 году проведено 26 профилактических спусков общим объемом более 83 тыс. куб. м. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что зарегистрировано более 130 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом свыше 400 тыс. куб. м.

Новость по теме

Ливень, сход снежных лавин и порывистый ветер ожидаются в Казахстане

Елена Беляева
Алматы
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Сроки окончания конфликта спрогнозировали в Минобороны Украины
22.04.2022
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
21.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
22.04.2022
В Казахстане изменится статус прокуратуры
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все