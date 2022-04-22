Служебная собака нашла наркотики в бане жителя Павлодара

Когда группа приехала на место, кинолог дал служебной собаке команду, она обозначила шкаф, находящийся в бане. При тщательном обыске были найдены восемь полиэтиленовых мешочков с надписью «опечатанное печатью». Внутри находилось вещество растительного происхождения зелено-бурого цвета весом около трех килограммов. Начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды

Отмечается, что там же был обнаружен полиэтиленовый пакет с приспособлением для курения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими веществами».