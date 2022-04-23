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00:07 23.04.2022

Приостановлена подача электроэнергии из Беларуси на объекты Чернобыльской АЭС

провода Фото: pixabay
Пресс-служба минэнерго Беларуси сообщила о том, что приостановка произошла по инициативе Украины, передает Zakon.kz.
В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты Чернобыльской атомной электростанции к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется, – цитирует iz.ru ведомство.

Отмечается, что с момента возникновения техногенной угрозы на АЭС страна «сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции».

Как уточняется, была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС, осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС – за март–апрель это 12,5 млн кВт·ч.

Также сообщается, что 10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, находящуюся под контролем ВС РФ.

Елена Беляева
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