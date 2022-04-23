Комиссия ООН по правам человека начала расследование на территории Украины

Что касается мониторинговой миссии на Украине, то она будет дополнять работу комиссии по расследованию, они собирают свидетельства. Конечно, доступ во все районы очень важен, – цитирует ТАСС слова председателя.

Виллегас отметил, что комиссия должна иметь возможность попасть во все районы, где специалистам необходимо провести работы.