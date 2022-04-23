00:32 23.04.2022
Комиссия ООН по правам человека начала расследование на территории Украины
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Председатель Совета по правам человека ООН Федерико Виллегас заявил о том, что комиссия по расследованию событий на Украине приступила к работе, передает Zakon.kz.
Что касается мониторинговой миссии на Украине, то она будет дополнять работу комиссии по расследованию, они собирают свидетельства. Конечно, доступ во все районы очень важен, – цитирует ТАСС слова председателя.
Виллегас отметил, что комиссия должна иметь возможность попасть во все районы, где специалистам необходимо провести работы.