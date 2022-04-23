Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:46 23.04.2022

Две ракеты упали в секторе Газа

флаг Фото: pixabay
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о том, что ракеты были запущены в сторону их страны из сектора Газа и обе упали на территории анклава, передает Zakon.kz.
Ракета упала на открытой местности возле забора в северной части сектора Газа. Еще одна ракета упала внутри сектора, – приводят РИА Новости цитату из сообщения пресс-службы военных.

Как уточняется, сирена воздушной тревоги активирована не была.

Также сообщается, что ранее серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.

Елена Беляева
Израиль
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Сроки окончания конфликта спрогнозировали в Минобороны Украины
22.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
22.04.2022
В Казахстане изменится статус прокуратуры
22.04.2022
Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все