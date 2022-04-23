01:46 23.04.2022
Две ракеты упали в секторе Газа
Фото: pixabay
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о том, что ракеты были запущены в сторону их страны из сектора Газа и обе упали на территории анклава, передает Zakon.kz.
Ракета упала на открытой местности возле забора в северной части сектора Газа. Еще одна ракета упала внутри сектора, – приводят РИА Новости цитату из сообщения пресс-службы военных.
Как уточняется, сирена воздушной тревоги активирована не была.
Также сообщается, что ранее серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.