Зеленский заявил об отправке в Киев долгожданного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные партнеры начали отправлять стране «то оружие, о котором она просила», но не назвал конкретное вооружение, сообщает Lenta.ru.

Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили. Владимир Зеленский

Накануне Минобороны Канады передало Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, которые запрашивал Киев. Согласно сообщению ведомства, Оттава передала Киеву гаубицы М777 и боеприпасы к ним, а также дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. Кроме того, на финальной стадии находится процесс передачи Киеву бронированных транспортных средств, которые вскоре будут отправлены.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить в Украину самоходные установки «Цезарь». По данным французских СМИ, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней будут отправлены в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, которые были взяты из запасов Вооруженных сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.