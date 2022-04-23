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07:27 23.04.2022

Генсек ООН посетит Россию и Украину

Глава ООН посетит Украину Фото: pixabay
До визита в Киев Антониу Гутерриш отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину, сообщает ТАСС.

Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.

Антониу Гутерриш также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению страны.

26 апреля Гутерриш отправится с визитом в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.

Данияр Кунафин
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