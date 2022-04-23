Генсек ООН посетит Россию и Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину, сообщает ТАСС.

Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.

Антониу Гутерриш также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению страны.

26 апреля Гутерриш отправится с визитом в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.