07:27 23.04.2022
Генсек ООН посетит Россию и Украину
Фото: pixabay
До визита в Киев Антониу Гутерриш отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину, сообщает ТАСС.
Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.
Антониу Гутерриш также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению страны.
26 апреля Гутерриш отправится с визитом в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.