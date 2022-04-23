Android научились взламывать через музыку

Устройство на базе Android научились взламывать с помощью аудиокодека, сообщает BleepingComputer.

Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке Apple Lossless Audio Codec, который предназначен для сжатия музыкальных медиафайлов без потерь качества.

Эта ошибка позволяла запускать удаленный вредоносный код на смартфонах, работающих на базе процессоров Qualcomm и MediaTek.

Найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность отправить вредоносный аудиофайл. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере телефона.

Отмечается, что уязвимость в системе была устранена в декабре 2021 года. Специалисты рекомендовали не пропускать обновление устройства.