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07:46 23.04.2022

Android научились взламывать через музыку

Android взлом Фото: pixabay
Найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность отправить вредоносный аудиофайл. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере телефона, передает Zakon.kz.

Устройство на базе Android научились взламывать с помощью аудиокодека, сообщает BleepingComputer.

Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке Apple Lossless Audio Codec, который предназначен для сжатия музыкальных медиафайлов без потерь качества.

Эта ошибка позволяла запускать удаленный вредоносный код на смартфонах, работающих на базе процессоров Qualcomm и MediaTek.

Найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность отправить вредоносный аудиофайл. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере телефона.

Отмечается, что уязвимость в системе была устранена в декабре 2021 года. Специалисты рекомендовали не пропускать обновление устройства.

Данияр Кунафин
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