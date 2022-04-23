07:46 23.04.2022
Android научились взламывать через музыку
Фото: pixabay
Найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность отправить вредоносный аудиофайл. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере телефона, передает Zakon.kz.
Устройство на базе Android научились взламывать с помощью аудиокодека, сообщает BleepingComputer.
Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке Apple Lossless Audio Codec, который предназначен для сжатия музыкальных медиафайлов без потерь качества.
Эта ошибка позволяла запускать удаленный вредоносный код на смартфонах, работающих на базе процессоров Qualcomm и MediaTek.
Найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность отправить вредоносный аудиофайл. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере телефона.
Отмечается, что уязвимость в системе была устранена в декабре 2021 года. Специалисты рекомендовали не пропускать обновление устройства.