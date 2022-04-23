Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 4,

в Акмолинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 447 случаев.

11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7,

в Атырауской области – 1,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 975 человек.