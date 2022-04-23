08:00 23.04.2022
Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на двоих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Два случая – в Нур-Султане, четыре – в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 4,
в Акмолинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 447 случаев.
11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7,
в Атырауской области – 1,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 975 человек.