Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 23.04.2022

Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на двоих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Два случая – в Нур-Султане, четыре – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 4,

  • в Акмолинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 447 случаев.

11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 975 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
22.04.2022
В Казахстане изменится статус прокуратуры
22.04.2022
Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген
22.04.2022
ТОП-5 знаков зодиака, чья мужская сила рано угасает
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все