При взрыве в мечети в Афганистане погибли более 30 человек

В популярной среди последователей суфизма мечети на севере Афганистана, предположительно, взорвалась бомба, сообщает Deutsche Welle.

Погибли 33 человека, еще 43 ранены.

Среди погибших есть дети, сообщил представитель Талибана (запрещенная в Казахстане террористическая организация) Забихулла Муджахид.

Взрыв произошел во время пятничного намаза. Представитель талибов осудил случившееся и выразил соболезнования родственникам жертв.

19 апреля прогремел взрыв у школы для мальчиков в районе Кабула, где проживают шииты. Тогда погибли шесть человек.

21 апреля был совершен теракт в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, унесший жизни 16 человек. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГ (запрещенная в Казахстане террористическая организация). По данным талибов, один из организаторов тех взрывов уже задержан.