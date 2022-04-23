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08:34 23.04.2022

При взрыве в мечети в Афганистане погибли более 30 человек

теракт мечеть Фото: pixabay
Взрыв произошел во время пятничного намаза, среди погибших есть дети. Это уже четвертый теракт за последние дни в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

В популярной среди последователей суфизма мечети на севере Афганистана, предположительно, взорвалась бомба, сообщает Deutsche Welle.

Погибли 33 человека, еще 43 ранены.

Среди погибших есть дети, сообщил представитель Талибана (запрещенная в Казахстане террористическая организация) Забихулла Муджахид.

Взрыв произошел во время пятничного намаза. Представитель талибов осудил случившееся и выразил соболезнования родственникам жертв.

19 апреля прогремел взрыв у школы для мальчиков в районе Кабула, где проживают шииты. Тогда погибли шесть человек.

21 апреля был совершен теракт в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, унесший жизни 16 человек. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГ (запрещенная в Казахстане террористическая организация). По данным талибов, один из организаторов тех взрывов уже задержан.

Данияр Кунафин
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