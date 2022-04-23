Как пробудить у детей интерес к чтению книг – советы писателя

Писатель, публицист Бекнур Кисиков отметил, что у современных детей очень высокая нагрузка в школе. Мир стремительно меняется, и им приходится ежедневно «переваривать» огромные объемы информации. Загруженность – это основная причина малочтения книг.

В моем детстве книги были одним из видов развлечений, потому что ничего другого не было, телевизор был один на двор. И то я не могу сказать, что тогда все поголовно читали, мальчишкам было интереснее во дворе поиграть. Бекнур Кисиков

Сегодняшние дети такие же, как и мы были в свое время, им нужны развлечения, отмечает писатель. Еще одна причина отсутствия интереса к книгам – обилие различных технических устройств, гаджетов. Кстати, это касается и взрослых тоже.

По мнению писателя, главная обязанность любого взрослого человека: родителя, педагога – вырастить из ребенка счастливую и гармоничную личность.

Важно приобщать ребенка к чтению, особенно к художественной литературе. Она отлично развивает воображение, независимое мышление, критический анализ, эмоциональный интеллект.

Еще одна причина, почему дети не любят читать, – нехватка времени или неправильное его распределение. Особенно это касается школьников, как я упоминал ранее: дети загружены в школе, а из книг зачастую они читают только учебники. Плюс ко всему ребенок, как правило, посещает спортивные или танцевальные секции, и на чтение книг у него не остается ни сил, ни времени. Бекнур Кисиков

Частая ошибка взрослых – принуждать ребенка к чтению. По мнению Бекнура Кисикова, это совершенно непродуктивно. Лучше постараться увлечь его. К примеру, можно приоткрыть историю сюжета, рассказать что-то о героях, а также не лишним будет выделить какие-то необычные моменты из биографии автора. Эти детали делают книгу ценнее и привлекательнее для ребенка.

Можно мотивировать ребенка к чтению в качестве изучения языков. Читать литературные произведения на языке оригинала: хочешь – на казахском, хочешь – на английском. Так и язык можно выучить, и привить ребенку любовь к чтению, подсказывает публицист.

Существует правило пяти минут. Люди боятся читать большие объемные книги. Поэтому давайте ребенку книгу, учите читать дозированно. Сначала – первые пять минут, потом можно увеличить время, и постепенно дети начнут вливаться в процесс, потом их за уши от книги не оттащишь. А долгое время, проведенное за чтением, будет утомлять. Бекнур Кисиков

Вместе с популярностью гаджетов выросла и популярность электронных книг. Писатель считает, что у них есть и свои плюсы, и свои минусы.

Из минусов электронных носителей – больше страдает зрение, чем от классической книги, а из плюсов – электронные книги позволяют вместить в себя большее количество информации. И опять же экономия бумаги, хотя для большинства людей с точки зрения тактильных ощущений все же держать обычную книгу в руках и приятнее, и привычнее. Бекнур Кисиков

Аудиокниги – своего рода аудиоспектакль, особенно если рассказывает хороший чтец. Но я не поклонник их, потому что у аудиокниг есть свой хронометраж, а когда человек читает книгу, он читает ее в своем индивидуальном темпе, отмечает публицист.

При этом Кисиков отметил, что аудиокниги идеальны как снотворное или при занятиях спортом.

По моему мнению, чтобы воспринимать информацию и чтобы она откладывалась в голове, книгу нужно именно читать. Потому что чтение глазами – это как ежедневная криптография. Читая книги, мы становимся умнее, тренируем память, расширяем кругозор, делаем наш внутренний мир богаче, увеличиваем словарный запас, развиваем воображение. Бекнур Кисиков

По мнению писателя, нет какого-то четко установленного идеального возраста, когда нужно начинать приучать ребенка к чтению книг.

Я считаю, что в этом вопросе нет четких правил. Есть люди, которые читают своим детям и поют, когда те еще находятся в утробе матери. Уже с года можно читать ребенку сказки, пусть он еще не понимает смысл, но его подсознание все запоминает. Поэтому здесь не может быть ограничений. Бекнур Кисиков

Если взрослые с рождения будут читать ребенку детскую литературу – перед сном, в любое другое время, это пойдет ему только на пользу и в дальнейшем он будет это делать самостоятельно и с интересом, резюмировал писатель.