09:40 23.04.2022
1633 казахстанца лечатся от COVID-19 амбулаторно
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали семь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (812 КВИ+ и 917 КВИ-), из них:
в стационарах – 96,
на амбулаторном уровне – 1633.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 1.
Фото: Минздрав РК