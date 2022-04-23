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Законодательство РК
09:40 23.04.2022

1633 казахстанца лечатся от COVID-19 амбулаторно

КВИ Казахстан 23 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали семь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (812 КВИ+ и 917 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 96,

  • на амбулаторном уровне – 1633.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 1.

Коронавирус Казахстан 23 апреля

Фото: Минздрав РК

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