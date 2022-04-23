1633 казахстанца лечатся от COVID-19 амбулаторно

На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (812 КВИ+ и 917 КВИ-), из них:

в стационарах – 96,

на амбулаторном уровне – 1633.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 1.