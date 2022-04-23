Склад с видеокартами разграбили в Алматы

Полиция Алматы сообщила о задержании троих подозреваемых в разбойном нападении и грабеже склада с видеокартами.

По информации ДП Алматы, подозреваемые избили охранника. Они угрожали оружием и вывезли видеокарты с деньгами.

Подозреваемых задержали в Шу, откуда они планировали уехать в Нур-Султан.

Часть награбленного была при них, основная часть грузоперевозками направлялась в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу. ДП Алматы

Владелец склада поблагодарил полицейских за оперативность.

По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные прибыли из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом этой фирмы и знал о стоимости видеокарт. Подозреваемых взяли под стражу.