09:46 23.04.2022
Склад с видеокартами разграбили в Алматы
Фото: ДП Алматы
Подозреваемые планировали уехать в Нур-Султан. Часть награбленного была при них, основную часть они отправили в столицу грузоперевозками, сообщает Zakon.kz.
Полиция Алматы сообщила о задержании троих подозреваемых в разбойном нападении и грабеже склада с видеокартами.
По информации ДП Алматы, подозреваемые избили охранника. Они угрожали оружием и вывезли видеокарты с деньгами.
Подозреваемых задержали в Шу, откуда они планировали уехать в Нур-Султан.
Часть награбленного была при них, основная часть грузоперевозками направлялась в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу.ДП Алматы
Владелец склада поблагодарил полицейских за оперативность.
По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные прибыли из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом этой фирмы и знал о стоимости видеокарт. Подозреваемых взяли под стражу.