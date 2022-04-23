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09:46 23.04.2022

Склад с видеокартами разграбили в Алматы

Видеокарты Фото: ДП Алматы
Подозреваемые планировали уехать в Нур-Султан. Часть награбленного была при них, основную часть они отправили в столицу грузоперевозками, сообщает Zakon.kz.

Полиция Алматы сообщила о задержании троих подозреваемых в разбойном нападении и грабеже склада с видеокартами.

По информации ДП Алматы, подозреваемые избили охранника. Они угрожали оружием и вывезли видеокарты с деньгами.

Подозреваемых задержали в Шу, откуда они планировали уехать в Нур-Султан.

Часть награбленного была при них, основная часть грузоперевозками направлялась в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу.ДП Алматы

Владелец склада поблагодарил полицейских за оперативность.

По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные прибыли из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом этой фирмы и знал о стоимости видеокарт. Подозреваемых взяли под стражу.

Данияр Кунафин
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