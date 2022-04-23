Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:09 23.04.2022

Сильный ветер и гроза ожидаются в горах Алматы

горы, штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в горах близ Алматы на 23 апреля – синоптики прогнозируют грозу и порывистый ветер, передает Zakon.kz.
Днем в горах Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, – предупредили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в горах Илейского Алатау и Жетысуском Алатау днем пройдет гроза. Ветер юго-западный, при грозе с порывами до 20 м/с.

В Киргизском Алатау – временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами с порывами 15-20 м/с.

В Таласском Алатау – временами гроза, шквал.

В Тарбагатае ожидается ветер северо-восточного направления, с переходом на северо-западный, днем с усилением до 18 м/с.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили о штормовом предупреждении, которое объявлено в алматинских горах, а также в шести областях страны.

Оксана Житникова
Алматы
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
22.04.2022
Токаев об изменениях в Конституции: Это приведет к повышению ответственности чиновников
22.04.2022
Тлеуберди и Лавров встретились в Москве
22.04.2022
В Акорде провели ауызашар для постящихся в месяц Рамазан
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все