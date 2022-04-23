Сильный ветер и гроза ожидаются в горах Алматы

Днем в горах Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, – предупредили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в горах Илейского Алатау и Жетысуском Алатау днем пройдет гроза. Ветер юго-западный, при грозе с порывами до 20 м/с.

В Киргизском Алатау – временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами с порывами 15-20 м/с.

В Таласском Алатау – временами гроза, шквал.

В Тарбагатае ожидается ветер северо-восточного направления, с переходом на северо-западный, днем с усилением до 18 м/с.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили о штормовом предупреждении, которое объявлено в алматинских горах, а также в шести областях страны.