10:09 23.04.2022
Сильный ветер и гроза ожидаются в горах Алматы
Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в горах близ Алматы на 23 апреля – синоптики прогнозируют грозу и порывистый ветер, передает Zakon.kz.
Днем в горах Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, – предупредили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в горах Илейского Алатау и Жетысуском Алатау днем пройдет гроза. Ветер юго-западный, при грозе с порывами до 20 м/с.
В Киргизском Алатау – временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами с порывами 15-20 м/с.
В Таласском Алатау – временами гроза, шквал.
В Тарбагатае ожидается ветер северо-восточного направления, с переходом на северо-западный, днем с усилением до 18 м/с.
Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили о штормовом предупреждении, которое объявлено в алматинских горах, а также в шести областях страны.