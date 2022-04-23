В Акмолинской области обсудили готовность к проведению весеннего сева

В Кокшетау состоялось аграрное совещание, посвященное вопросам готовности к организованному и качественному проведению весеннего сева. В нем приняли участие акимы различных уровней и сельхозтоваропроизводители региона, сообщает управление внутренней политики области.

Ранее прошла региональная специализированная выставка «АгроКокшетау-2022», на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.

Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президент во время поездки в регион поставил стратегическую задачу – сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации.

В своем докладе замакима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Фото: УВП Акмолинской области

Особое внимание спикер обратил на ключевые меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одна из таковых – инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.

В регионе за три года приобретено 6,1 тыс. единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобрели 371 единицу сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.

Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной компании на область выделено 72 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности.

Немаловажное значение для местных аграриев имеет субсидирование минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.

Замакима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.

На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» Нурлан Серекпаев, рассказавший о зональных особенностях возделывания сельскохозяйственных культур.

В завершение мероприятия Ермек Маржикпаев поручил своевременно провести посевную кампанию и решить проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением. Аким области Ермек Маржикпаев

В регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуют в другие регионы республики.