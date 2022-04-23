Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

23 апреля в рамках общереспубликанской экологической акции «Бiрге – таза Қазақстан» глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, сообщает Акорда.

В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами Президентского молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать «зеленым» государством.

Дерево – это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу. Выражаю всем признательность. Вы – будущее нашей страны. Мы вместе должны построить Новый Казахстан, Вторую республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.

Участники акции высадили 15 лип и 35 дубов.