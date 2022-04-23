Генеральный прокурор проверил дебюрократизацию в прокуратурах

23 апреля генеральный прокурор Берик Асылов проверил ход реализации цифровых проектов, направленных на автоматизацию работы правоохранительных органов.

Ему продемонстрировали возможности IT-проектов «Электронное уголовное дело» (Е-УД), «Единый реестр административных производств» (ЕРАП), «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП), «Электронные обращения» («е-Обращение»), «Аналитический центр» (АЦ) и «Система информационного обмена для правоохранительных, специальных государственных и иных органов» (СИО ПСО).

Все проекты Генпрокуратуры несут преимущества как для населения, так и для правоохранительных органов и государства.

В частности, система Е-УД обеспечивает прозрачность уголовного процесса, есть онлайн-доступ к материалам дел и фактам фальсификаций данных.

Все участники уголовного процесса имеют возможность дистанционного ознакомления с материалами электронных уголовных дел в режиме реального времени. «Offline-приложение» позволяет проводить допросы свидетелей и потерпевших непосредственно на месте преступления, что весьма удобно для участников процесса – не нужно ехать в отделы полиции и тратить свое время.

Система ЕРАП дает возможность гражданам быстро оплачивать штрафы, а также минимизировать коррупционные риски, исключив человеческий фактор. Это около 2 млн административных материалов за истекший квартал (88% от всех материалов).

ЕРСОП – защищает бизнес от необоснованного давления со стороны контролеров, а через мобильное приложение Qamqor предприниматель может узнать о законности проверки.

Аналитический центр – это многофункциональный инструмент, позволяющий путем сравнительного анализа оперативно принимать меры профилактики правонарушений, обеспечивая общественную безопасность и законность в стране.

С 1 июля 2021 года успешно реализуется система «е-Обращение» – единая платформа, автоматизирующая весь процесс от регистрации обращения до направления ответа и оценки качества его рассмотрения для всех госорганов.

Благодаря реализованным системам уголовный и административный процессы, госконтроль и надзор стали оперативными и прозрачными, снижены риски различных фальсификаций и коррупции.

Необходимо отметить и систему информационного обмена для правоохранительных, специальных государственных и иных органов (СИО ПСО). Она позволяет в автоматическом режиме получать информацию по всем сферам деятельности, исключая бумажную волокиту и экономя время.

По результатам демонстрации генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что современные инновационные технологии в будущем позволят исключить бюрократическую волокиту, обеспечив прозрачность работы госорганов.

В этом контексте глава ведомства подчеркнул важность доступа граждан к социально важным услугам в рамках программы «Цифровой Казахстан».