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Законодательство РК
13:51 23.04.2022

Генеральный прокурор проверил дебюрократизацию в прокуратурах

цифровизация прокуратура Фото: пресс-служба ГП
Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что современные инновационные технологии в будущем позволят исключить бюрократическую волокиту, обеспечив прозрачность работы госорганов, сообщает Zakon.kz.

23 апреля генеральный прокурор Берик Асылов проверил ход реализации цифровых проектов, направленных на автоматизацию работы правоохранительных органов.

Ему продемонстрировали возможности IT-проектов «Электронное уголовное дело» (Е-УД), «Единый реестр административных производств» (ЕРАП), «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП), «Электронные обращения» («е-Обращение»), «Аналитический центр» (АЦ) и «Система информационного обмена для правоохранительных, специальных государственных и иных органов» (СИО ПСО).

Все проекты Генпрокуратуры несут преимущества как для населения, так и для правоохранительных органов и государства.

В частности, система Е-УД обеспечивает прозрачность уголовного процесса, есть онлайн-доступ к материалам дел и фактам фальсификаций данных.

Все участники уголовного процесса имеют возможность дистанционного ознакомления с материалами электронных уголовных дел в режиме реального времени. «Offline-приложение» позволяет проводить допросы свидетелей и потерпевших непосредственно на месте преступления, что весьма удобно для участников процесса – не нужно ехать в отделы полиции и тратить свое время.

Система ЕРАП дает возможность гражданам быстро оплачивать штрафы, а также минимизировать коррупционные риски, исключив человеческий фактор. Это около 2 млн административных материалов за истекший квартал (88% от всех материалов).

ЕРСОП – защищает бизнес от необоснованного давления со стороны контролеров, а через мобильное приложение Qamqor предприниматель может узнать о законности проверки.

Аналитический центр – это многофункциональный инструмент, позволяющий путем сравнительного анализа оперативно принимать меры профилактики правонарушений, обеспечивая общественную безопасность и законность в стране.

С 1 июля 2021 года успешно реализуется система «е-Обращение» – единая платформа, автоматизирующая весь процесс от регистрации обращения до направления ответа и оценки качества его рассмотрения для всех госорганов.

Благодаря реализованным системам уголовный и административный процессы, госконтроль и надзор стали оперативными и прозрачными, снижены риски различных фальсификаций и коррупции.

Необходимо отметить и систему информационного обмена для правоохранительных, специальных государственных и иных органов (СИО ПСО). Она позволяет в автоматическом режиме получать информацию по всем сферам деятельности, исключая бумажную волокиту и экономя время.

По результатам демонстрации генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что современные инновационные технологии в будущем позволят исключить бюрократическую волокиту, обеспечив прозрачность работы госорганов.

В этом контексте глава ведомства подчеркнул важность доступа граждан к социально важным услугам в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Данияр Кунафин
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