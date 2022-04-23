Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии

На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1, сообщает NHK.

По информации СМИ, судно с примерно 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.

Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.