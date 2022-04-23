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13:57 23.04.2022

Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии

Япония бедствие Фото: pixabay
Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту направлены патрульные суда и самолет. На борту находятся около 30 человек, сообщает Zakon.kz.

На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1, сообщает NHK.

По информации СМИ, судно с примерно 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.

Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.

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