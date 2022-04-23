13:57 23.04.2022
Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии
Фото: pixabay
Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту направлены патрульные суда и самолет. На борту находятся около 30 человек, сообщает Zakon.kz.
На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1, сообщает NHK.
По информации СМИ, судно с примерно 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.
Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.