Руководство рудника под Оренбургом опровергло информацию о взрыве

23 апреля утром при заезде на горизонт 1205 метра были обнаружены трое работников подземного рудника Гайского ГОКа без признаков жизни. Руководство предприятия не располагает телами погибших, сообщают «Известия».

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией.

В администрации ГОКа заявили о готовности оказать полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Также руководство комбината выразило соболезнования близким погибших, подчеркнув намерение оказать им всю необходимую помощь.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в свою очередь отметил, что причиной гибели рабочих могло стать отравление газом – об этом свидетельствует отсутствие внешних повреждений на телах погибших.

Виль указал, что на горизонте 1205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания.

Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми. Андрей Виль

О взрыве на руднике «Гайский ГОК» сообщалось ранее в этот день. В шахте находился 91 человек. 88 человек удалось эвакуировать на поверхность. Трое погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили в правительстве региона, инцидент на руднике произошел в результате плановых взрывных работ.