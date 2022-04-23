В Нур-Султане задержан серийный вор-квартирник

Как отметили в департаменте полиции Нур-Султана, 35-летний мужчина уже имеет девять судимостей по подобным фактам.

Установлено, что вор, пользуясь отсутствием хозяев домов, совершил несколько хищений ценных вещей в течение месяца.

В полицию поступило заявление о том, что мужчина проник в дом по улице Өрнек и похитил имущество. Аналогичное преступление было совершено в доме по улице Жанажол, где хозяева, уходя на работу, случайно оставили незапертой входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник. Из прихожей одной из квартир мужчина вынес мобильный телефон стоимостью 120 тыс. тенге.

По всем фактам краж по ст. 188 УК РК «Кража» проводится досудебное производство. Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента.

Отмечается, что краденое имущество вор сбывал знакомому скупщику, который был также задержан оперативниками.

В ходе обыска жилья скупщика было изъято 60 единиц электронной техники. Он признался, что отправлял гаджеты в соседнюю страну. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.