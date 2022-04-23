17:43 23.04.2022
На предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» планируется демонтаж более 70 объектов
Фото: pixabay
На предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» планируется демонтаж более 70 объектов средних и больших размеров (здания/сооружения/конвейера/дымовые трубы и т.д.), сообщает Zakon.kz.
В связи с этим приглашаются заинтересованные в выполнении данных работ компании с лицензией первой категории по СМР, передает пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау».
Для участия в конкурсе на выполнение вышеуказанных работ необходимо направить информацию об имеющемся опыте, ресурсах для выполнения работ, финансовом обороте, копию лицензии на электронную почту - kairat.t.bayakhmetov@arcelormittal.com, а также в канцелярию АО «АрселорМиттал Темиртау» на имя Шайлендры Покле.