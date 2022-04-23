Жибек Куламбева победила на турнире серии ITF World Tennis Tour W15

В решающем матче им противостояла вторая пара соревнований – россиянки Ксения Зайцева и Екатерина Маклакова, передает пресс-служба ФТК.

Финальный матч длился больше часа. Первый же сет завершился убедительной победой Жибек и Анастасии со счетом 6:1.

Во второй партии Зайцева и Маклакова ушли в отрыв на два очка (4:2), но Куламбаева и Сухотина восстановили равновесие по итогам восьми розыгрышей, а потом на чужой подаче вышли вперед – 5:4.

Решающим стал десятый гейм, где казахстанско-российская пара на своей подаче поставила точку в партии (6:4) и в матче. Для Жибек и Анастасии этот титул стал вторым совместным. В прошлом году они уже праздновали успех здесь же в Шымкенте.

Теперь казахстанка, но уже с другой напарницей, будет готовиться к следующему розыгрышу ITF в Шымкенте и тоже с призовым фондом в 15 тысяч долларов, который пройдет с 25 апреля по 1 мая.

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