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18:19 23.04.2022

Жибек Куламбева победила на турнире серии ITF World Tennis Tour W15

Победа на ITF World Tennis Tour W15 Фото: ktf.kz
Казахстанка в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной победила на турнире серии ITF World Tennis Tour W15 в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче им противостояла вторая пара соревнований – россиянки Ксения Зайцева и Екатерина Маклакова, передает пресс-служба ФТК.

Финальный матч длился больше часа. Первый же сет завершился убедительной победой Жибек и Анастасии со счетом 6:1.

Во второй партии Зайцева и Маклакова ушли в отрыв на два очка (4:2), но Куламбаева и Сухотина восстановили равновесие по итогам восьми розыгрышей, а потом на чужой подаче вышли вперед – 5:4.

Решающим стал десятый гейм, где казахстанско-российская пара на своей подаче поставила точку в партии (6:4) и в матче. Для Жибек и Анастасии этот титул стал вторым совместным. В прошлом году они уже праздновали успех здесь же в Шымкенте.

Теперь казахстанка, но уже с другой напарницей, будет готовиться к следующему розыгрышу ITF в Шымкенте и тоже с призовым фондом в 15 тысяч долларов, который пройдет с 25 апреля по 1 мая.

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Константин Вноровский
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