18:55 23.04.2022
В Минобороны прокомментировали скандал с зарплатой военнообязанных
Фото: gov.kz
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд участников военных учений в Мангистау заявили, что им обещали заплатить 50 тыс. тенге за пять дней участия в учениях, сообщает Zakon.kz.
По их словам, информация оказалась недостоверной. Кроме того, они отметили, что в казарме не было нормальных условий: еда была невкусная, не было лекарств и средств гигиены.
В Минобороны пообещали, что им заплатят.
На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим – минимальная заработная плата. Пресс-служба МО РК
Также в ведомстве подчеркнули, что обеспечением военной формой, питанием, лекарствами занимается акимат.
С 4 по 16 апреля в Казахстане прошло учение «Батыл Тойтарыс – 2022». На воинские сборы были призваны военнообязанные в девяти областях. В бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек.