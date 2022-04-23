В Минобороны прокомментировали скандал с зарплатой военнообязанных

По их словам, информация оказалась недостоверной. Кроме того, они отметили, что в казарме не было нормальных условий: еда была невкусная, не было лекарств и средств гигиены.

В Минобороны пообещали, что им заплатят.

На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим – минимальная заработная плата. Пресс-служба МО РК

Также в ведомстве подчеркнули, что обеспечением военной формой, питанием, лекарствами занимается акимат.

С 4 по 16 апреля в Казахстане прошло учение «Батыл Тойтарыс – 2022». На воинские сборы были призваны военнообязанные в девяти областях. В бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек.