Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:19 23.04.2022

Илон Маск объяснил, зачем ему Twitter

Илон Маск, покупка Twitter Фото: pixabay
Американский бизнесмен Илон Маск сказал, что целью покупки социальной сети Twitter стало желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание, сообщает Zakon.kz.

Insider приводит слова основателя SpaceX и Tesla о том, что в первую очередь он заботится о будущем цивилизации.

Во время конференции TED 2022 Маск объяснил, что руководствуется сильной интуицией, подсказывающей ему, что глобальная платформа чрезвычайно важна.

При этом Маск признал, что не считает себя идеальным руководителем Twitter, и, скорее всего, наделал бы довольно много ошибок после покупки. Кроме того, он не уверен в том, что сможет приобрести компанию, хотя и подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее, 14 апреля, Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за 41 млрд долларов (54,2 доллара за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Предприниматель заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

Константин Вноровский
Маск Илон
В Акорде провели ауызашар для постящихся в месяц Рамазан
22.04.2022
Тлеуберди и Лавров встретились в Москве
22.04.2022
Токаев об изменениях в Конституции: Это приведет к повышению ответственности чиновников
22.04.2022
Мы – братские страны: Лавров о переселении россиян в Казахстан
22.04.2022
Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
23.04.2022
Главная Топ LIVE Все