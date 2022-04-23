Илон Маск объяснил, зачем ему Twitter

Insider приводит слова основателя SpaceX и Tesla о том, что в первую очередь он заботится о будущем цивилизации.

Во время конференции TED 2022 Маск объяснил, что руководствуется сильной интуицией, подсказывающей ему, что глобальная платформа чрезвычайно важна.

При этом Маск признал, что не считает себя идеальным руководителем Twitter, и, скорее всего, наделал бы довольно много ошибок после покупки. Кроме того, он не уверен в том, что сможет приобрести компанию, хотя и подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее, 14 апреля, Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за 41 млрд долларов (54,2 доллара за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Предприниматель заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.