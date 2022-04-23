Премьер-министр пообещал наказывать за неэффективную работу по сдерживанию цен

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%, передает пресс-служба премьер-министра РК.

В частности, лук подорожал на 2,9%, капуста – на 2,8%, мясо птицы – на 2,5%, морковь – на 2,3%, сахар – на 1,5%. В разрезе регионов наибольший рост цен отмечен в Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%).

Фото: primeminister.kz

По словам Казанбаева, в рамках работы по контролю торговой надбавки в стране проведен обход 32 308 магазинов у дома (охват 77%), в результате выявлено 358 нарушений. По всем фактам приняты соответствующие меры.

По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, на сегодняшний день в Казахстане сформирован существенный запас продовольствия (669 841 тонна, без учета нового урожая), в том числе говядины, картофеля, муки, яиц, молока и т.д.

Премьер-министр РК также заслушал отчеты заместителя акима города Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева и заместителя акима города Алматы Алишера Абдыкадырова, где наблюдается наибольший рост цен на СЗПТ, а также акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, где зафиксирована самая высокая стоимость капусты по республике (340 тенге за килограмм).

Фото: primeminister.kz

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что вопросы сдерживания цен имеют первоочередное значение.

Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы», однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. До конца текущего месяца необходимо увеличить финансирование до 100 млрд тенге. По регионам, которые не доведут этот показатель до целевого уровня, будут рассмотрены предложения по наказанию курирующих заместителей акимов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания цен.