20:02 23.04.2022
Рахат Калжан взял «серебро» на ЧА по вольной борьбе
Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Рахат Калжан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по видам борьбы, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский вольник выступает в весовой категории до 57 килограммов, передает оlympic.kz.
В финале ЧА, проходящего в Монголии, ему противостоял серебряный призер Олимпийских игр Токио 2020 года и двукратный чемпион Азии Рави Кумар, представляющий Индию.
Встреча завершилась со счетом 2:12 – Калжан забирает «серебро» континентального первенства.
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.