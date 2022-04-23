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20:02 23.04.2022

Рахат Калжан взял «серебро» на ЧА по вольной борьбе

Серебряная медаль, ЧА в Монголии Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Рахат Калжан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по видам борьбы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский вольник выступает в весовой категории до 57 килограммов, передает оlympic.kz.

В финале ЧА, проходящего в Монголии, ему противостоял серебряный призер Олимпийских игр Токио 2020 года и двукратный чемпион Азии Рави Кумар, представляющий Индию.

Встреча завершилась со счетом 2:12 – Калжан забирает «серебро» континентального первенства.

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