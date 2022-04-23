Ремонтнику отрезало ноги поездом в Балхаше

Ремонтник вагонов находился на путях и не успел отбежать от поезда, передает ИА patriotnews.kz.

Машинист увидел человека на четвертом пути станции Балхаш и сразу нажал экстренное торможение. Но было уже поздно — поезд срезал мужчине ноги.