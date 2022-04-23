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20:44 23.04.2022

Ремонтнику отрезало ноги поездом в Балхаше

Отрезало ноги ремонтнику Фото: pixabay
Трагедия произошла около полуночи 22 апреля, сообщает Zakon.kz.

Ремонтник вагонов находился на путях и не успел отбежать от поезда, передает ИА patriotnews.kz.

Машинист увидел человека на четвертом пути станции Балхаш и сразу нажал экстренное торможение. Но было уже поздно — поезд срезал мужчине ноги.

Мужчина доставлен в Центральную городскую больницу города Балхаша. Обстоятельства наезда поезда выясняются в ходе досудебного расследования. Начальник Линейного отдела полиции станции Балхаш Темирлан Машрапов
Константин Вноровский
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