Большой адронный коллайдер возобновил работу после трехлетнего простоя

БАК стоял на ремонте, и ученые модернизировали его узлы и датчики. Пробным шагом после возвращения к работе стал запуск двух пучков протонов с относительно слабой энергией 450 гигаэлектронвольт (ГэВ), говорится на сайте Европейской организации ядерных исследований.

По информации организации, постепенно энергия будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.

Предыдущий цикл работы (Run 2) Большого адронного коллайдера прошел с 2015 по 2018 год. После этого ускоритель был остановлен для модернизации и технического обслуживания. Задержка в работе БАК оказалась дольше планируемой из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Летом начнется новый цикл научных работ. Он продлится около четырех лет. До этого времени специалисты будут работать на ускорителе круглосуточно, чтобы постепенно запустить установку и безопасно увеличить энергию и интенсивность пучков, прежде чем приступить к экспериментам со столкновениями с рекордной энергией в 13,6 тераэлектронвольт (ТэВ).

В рамках третьего цикла работы БАК будет запущен эксперимент FASER, нацеленный на поиск и изучение легких форм темной материи и других частиц, не укладывающихся в стандартную модель физики. Кроме того, ученые проведут первые столкновения ионов водорода и гелия, а также продолжат изучение свойств кварково-глюонной плазмы, первичной материи мироздания.