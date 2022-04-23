21:42 23.04.2022
Двое детей выпали из окон в Карагандинской области за сутки
Фото: pixabay
Информация о происшествии в Темиртау поступила на пульт «112» 23 апреля в 11:50.
Девочка, 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, взобралась на наружную лестницу частного жилого дома и по неосторожности выпала из окна. Упав с трехметровой высоты, она была госпитализирована.
В Караганде мальчик, 2013 года рождения, выпал из окна третьего этажа и также был доставлен в больницу.
Причины выпадений остаются прежними: оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области