Двое детей выпали из окон в Карагандинской области за сутки

Информация о происшествии в Темиртау поступила на пульт «112» 23 апреля в 11:50.

Девочка, 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, взобралась на наружную лестницу частного жилого дома и по неосторожности выпала из окна. Упав с трехметровой высоты, она была госпитализирована.

В Караганде мальчик, 2013 года рождения, выпал из окна третьего этажа и также был доставлен в больницу.