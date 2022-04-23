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21:42 23.04.2022

Двое детей выпали из окон в Карагандинской области за сутки

Выпал в Темиртау, Караганде Фото: pixabay
Двое детей получили травмы в течение дня в Караганде и Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии в Темиртау поступила на пульт «112» 23 апреля в 11:50.

Девочка, 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, взобралась на наружную лестницу частного жилого дома и по неосторожности выпала из окна. Упав с трехметровой высоты, она была госпитализирована.

В Караганде мальчик, 2013 года рождения, выпал из окна третьего этажа и также был доставлен в больницу.

Причины выпадений остаются прежними: оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Константин Вноровский
Караганда Карагандинская область Темиртау
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