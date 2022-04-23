В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

О погоде на 24 апреля рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 24 апреля ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматы 25 апреля днем – сильный дождь, град, 24-25 апреля – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

24-25 апреля в Алматинской области:

Заилийский и Жетысуский Алатау: временами сильные осадки (дождь, мокрый снег), гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 17-22 м/с;

Киргизский Алатау: местами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с;

Таласский Алатау: сутки 24, ночью 25 апреля временами сильный дождь, гроза, шквал. Западный Алтай: 24 апреля сильные осадки (дождь, снег);

Тарбагатай: 24 апреля ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области – сильный дождь, шквал, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза, ночью и утром на западе – туман.

24 апреля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильные осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-восточный в северной половине, на юго-западе, западе области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области –туман.

На юго-западе Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре области пройдет гроза, на севере области – туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с. В Караганде 24 апреля ожидается ветер северо-восточный, восточный. В Жезказгане 24 апреля – гроза.

На юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. На севере области – туман. Ветер восточный, на юге области – 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре, юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с, в центре области – до 25 м/с.

На юге Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем 24 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22 м/с, на горных перевалах 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 24 апреля ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.