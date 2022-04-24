00:30 24.04.2022
Роналду стал первым игроком в истории, забившим более 100 голов в АПЛ и Ла Лиге
Фото: Instagram/cristiano
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивший более ста мячей в испанской Ла Лиге и в АПЛ, сообщает Zakon.kz.
Свой рекордный гол он забил на 34-й минуте встречи за «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».
Таким образом, 37-летний португалец стал первым в мире игроком, которому удалось забить 100 голов сразу в двух топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге и АПЛ.
Из них 223 забито во встречах премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед» и 311 в 292 матчах Ла Лиги за «Реал».
Стоит отметить, что эта игра стала для него первой после смерти новорожденного ребенка.
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