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00:30 24.04.2022

Роналду стал первым игроком в истории, забившим более 100 голов в АПЛ и Ла Лиге

Юбилейный гол Фото: Instagram/cristiano
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивший более ста мячей в испанской Ла Лиге и в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Свой рекордный гол он забил на 34-й минуте встречи за «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».

Таким образом, 37-летний португалец стал первым в мире игроком, которому удалось забить 100 голов сразу в двух топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге и АПЛ.

Из них 223 забито во встречах премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед» и 311 в 292 матчах Ла Лиги за «Реал».

Стоит отметить, что эта игра стала для него первой после смерти новорожденного ребенка.

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