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06:04 24.04.2022

В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет

Великобритания уголь Россия Фото: pixabay
В ноябре 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата не поддержал строительство новых угольных шахт, сообщает Zakon.kz.

Впервые за последние 30 лет в Великобритании откроется угольная шахта. На такой шаг правительство Соединенного Королевства идет на фоне антироссийских санкций для снижения зависимости от энергоресурсов из России, сообщают «Известия».

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления страны Майкл Гоув предложил начать разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии.

В правительстве страны уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Муниципальные власти дали разрешение на строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но из-за критики экологов и оппозиции кабинет министров инициировал новую проверку его целесообразности.

В ноябре 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата не поддержал строительство новых угольных шахт.

На шахте в Уайтхейвене намерены добывать коксующийся уголь, 40% которого Лондон ранее импортировал из России.

Окончательное решение по строительству шахты в Камбрии должны принять к 7 июля.

Данияр Кунафин
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