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06:32 24.04.2022

В Кок-Жайляу спасли алматинца, который проигнорировал штормовое предупреждение

спасатели в горах Фото: Zakon.kz
Мужчина установил палатку, но переночевать ему не удалось. Услышав рычание диких животных, мужчина решил подняться выше, но повредил ногу, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Службы спасения Алматы нашли пострадавшего жителя города в урочище Кок-Жайляу.

Замерзающего 24-летнего мужчину группа спасателей нашла в 00:19 на высоте 2850 метров. Турист повредил ногу, спасатели оказали доврачебную помощь и эвакуировали его в город.

Как рассказал турист, он хотел провести несколько дней в горах, запланировав свой маршрут заранее.

В урочище Кок-Жайляу он поднялся днем и намеревался переночевать на высоте, а на следующий день продолжить восхождение по намеченному маршруту. Он установил палатку, но переночевать ему не удалось. Услышав рычание диких животных, мужчина решил подняться выше, но повредил ногу.

Служба спасения Алматы напомнила об объявленном на ближайшие дни штормовое предупреждение. В горах ожидается мокрый снег и град, а также сильный ветер. Во избежание возможных чрезвычайных ситуаций, спасатели рекомендовали воздержаться от похода в горную местность.

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