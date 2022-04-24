Зеленский назвал условия для выхода из переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров «в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов», сообщает РБК.

Зеленский также снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе.

Президент Украины добавил, что «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».

С начала военного конфликта в Украине обе стороны на уровне делегаций провели несколько раундов переговоров, как очно, так и онлайн.

Зеленский также неоднократно говорил, что готов к разговору с Путиным. 14 марта он рассказал, что Киев во время переговоров с Москвой по урегулированию добивается встречи лидеров двух стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 апреля сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским и надеется, что эти звонки помогут «довести процесс в Стамбуле до уровня лидеров».

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу до этого говорил, что возможность встречи Зеленского и Путина зависит от того, «скажет ли Путин «да».

В свою очередь в Кремле считают, что встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования документа делегациями России и Украины.

Ранее Путин подтвердил, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской сторон.